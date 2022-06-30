Промокоды СберМаркет - июнь 2022

Выберите нужный магазин, акцию или промокод, нажав на кнопку «Открыть код».
Выберите нужный магазин, акцию или промокод, нажав на кнопку «Открыть код».
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Для получения дисконта скопируйте действующий код на скидку с этой страницы и используйте его в корзине при оформлении заказа. Перечень купонов регулярно обновляется и дополняется, поэтому не откладывайте покупки на сайте СберМаркета.
Переходите на сайт сервиса доставки sbermarket.ru для регистрации нового покупателя или входа в личный кабинет. Нажмите «Войти» и открывшемся окне введите свой номер мобильного телефона или авторизуйтесь по Сбер ID.
Выберите один из магазинов СберМаркета и начинайте формировать список покупок. У нужных товаров нажимайте значок корзины, и они автоматически добавятся в перечень. На финальном этапе оформления необходимо выбрать удобное время доставки курьером и способ оплаты.
В поле для ввода промокода вставьте секретный код на скидку, который вы скопировали ранее. Он сработает после активации и проверки. Стоимость услуги автоматически будет пересчитана и уменьшена.
Проверьте правильность всех указанных данных и подтвердите свой заказ на сайте Сбермаркет.ру. Если хотите, чтобы во время сбора продуктов с вами связался сборщик, укажите это в заявке.
Оплатить покупки можно в приложениях App Store и Google Play банковской картой или наличными курьеру, а так же частями в рассрочку без переплат. При онлайн-оплате средства спишутся в момент оплаты заказа сотрудником на кассе магазина.
Онлайн-сервис СберМаркет предлагает экспресс-доставку товаров и продуктов по адресу. Совершить покупку можно через официальный сайт компании или ее мобильное приложение. Маркетплейс сотрудничает с Metro Cash&Carry, Ашан, ВкусВилл, Лента, Магнит, Окей, Призма, Глобус и многими другими супермаркетами. Промокод СберМаркет активирует скидку на услуги доставки продуктов питания и товаров первой необходимости, позволит получить бонус при заказе продукции по распродаже. На сайте действует множество акций и специальных предложений, в том числе для корпоративных клиентов.