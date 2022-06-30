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Промокоды СберМаркет - июнь 2022

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Купон 1000 рублей на доставку продуктов
Купон 1000 рублей на доставку продуктов
Проверено

Сбермаркет предоставляет скидку 1000 рублей по уникальному промокоду при заказе любых товаров с сайта на сумму от 7000 рублей.

* Применили: 195712
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* До30 июня 2022
Промокод на скидку 400 рублей в Сбермаркет
Промокод на скидку 400 рублей в Сбермаркет
Проверено

Предложение распространяется только на первый заказ - в акции Сбермаркета участвуют все товары при сумме чека от 1500 рублей.

* Применили: 90717
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* До30 июня 2022
Скидка 500 рублей в СберМаркет
Скидка 500 рублей в СберМаркет
Проверено

Акция с выгодой 500 рублей на первый заказ любых продуктов от 2500 рублей + бесплатная доставка день в день из магазина на дом.

* Применили: 762
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* До30 июня 2022
Промокод 20% на заказы из Магнита
Промокод 20% на заказы из Магнита

Получите выгоду 20% при покупке любых товаров из Магнита от 3500 рублей + бесплатная доставка от Сбермаркета в день заказа.

* Применили: 165
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* До30 июня 2022
Промокод на скидку 10% от 1000 рублей
Промокод на скидку 10% от 1000 рублей

Для получения бонуса от Сбермаркета при доставке продуктов из Магнита необходимо активировать промокод и дождаться перерасчета стоимости.

* Применили: 399
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* До30 июня 2022
Выгода 20% на все товары из каталога Сбермаркета
Выгода 20% на все товары из каталога Сбермаркета

Уникальный купон дает возможность получить гарантированную скидку 20% при покупках от 2000 рублей без огранчений по ассортименту.

* Применили: 878
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* До2 июля 2022
Скидка по купону 10% на продукты
Скидка по купону 10% на продукты

Совершите покупку на сумму от 2000 рублей товаров в Магнит с доставкой и получите выгоду 10% при оформлении заказа в Сбермаркет.

* Применили: 172
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* До3 июля 2022
Скидка 250 рублей на все в Сбермаркет
Скидка 250 рублей на все в Сбермаркет

Вводите данный купон при оформлении доставки продуктов от 1500 рублей и получите бонус от компании.

* Применили: 152769
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* До1 июля 2022
Промокод 400 рублей для новых клиентов
Промокод 400 рублей для новых клиентов

Получите скидку в 400 рублей при заказе на сайте СберМаркет любых товаров на сумму от 2500 рублей. Акция действует только на первый заказ.

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* До9 июля 2022
Скидка 15% по купону и бесплатная доставка
Скидка 15% по купону и бесплатная доставка
Проверено

Минимальная стоимость заказа по акции - 2500 рублей. Скидка не более 600 рублей. Welcome-бонус 15% в виде кэшбэка на первую покупку.

* Применили: 108487
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* До8 июля 2022
Бесплатная доставка от Сбермаркета
Бесплатная доставка от Сбермаркета

Специальный код на бесплатную доставку от 4000 рублей из любых магазинов для всех пользователей сервиса.

* Применили: 99729
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* До30 июня 2022
Купон на скидку 200 рублей для Магнита
Купон на скидку 200 рублей для Магнита

Доставка товаров из магазинов Магнит и Магнит Косметик со скидкой при общей сумме чека от 2000 рублей.

* Применили: 13156
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* До1 июля 2022
Скидка 250 рублей в аптеках
Скидка 250 рублей в аптеках
Проверено

Промокод срабатывает при покупке от 1400₽ в аптеках: 36.6, Озерки, Первая Помощь, Радуга, Супераптека, Хорошая аптека и многих других.

* Применили: 1200
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* До3 июля 2022
Купон 7% на заказ в СберМаркете
Купон 7% на заказ в СберМаркете

Уникальный промокод на первый заказ - бонус действует на все товары без скидок.

* Применили: 57096
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* До5 июля 2022
Скидка 5% на все по промокоду
Скидка 5% на все по промокоду

Бонус от интернет-магазина не распространяется на категорию «скидки».

* Применили: 97369
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* До5 июля 2022

Как применить промокод на СберМаркет.ру

Для получения дисконта скопируйте действующий код на скидку с этой страницы и используйте его в корзине при оформлении заказа. Перечень купонов регулярно обновляется и дополняется, поэтому не откладывайте покупки на сайте СберМаркета.

Официальный сайт СберМаркет

Переходите на сайт сервиса доставки sbermarket.ru для регистрации нового покупателя или входа в личный кабинет. Нажмите «Войти» и открывшемся окне введите свой номер мобильного телефона или авторизуйтесь по Сбер ID.

Выбор магазина на сайте СберМаркетВыберите один из магазинов СберМаркета и начинайте формировать список покупок. У нужных товаров нажимайте значок корзины, и они автоматически добавятся в перечень. На финальном этапе оформления необходимо выбрать удобное время доставки курьером и способ оплаты.

Оформление заказа в СберМаркетВ поле для ввода промокода вставьте секретный код на скидку, который вы скопировали ранее. Он сработает после активации и проверки. Стоимость услуги автоматически будет пересчитана и уменьшена.

Ввод промокода СберМаркет

Проверьте правильность всех указанных данных и подтвердите свой заказ на сайте Сбермаркет.ру. Если хотите, чтобы во время сбора продуктов с вами связался сборщик, укажите это в заявке.

Оплатить покупки можно в приложениях App Store и Google Play банковской картой или наличными курьеру, а так же частями в рассрочку без переплат. При онлайн-оплате средства спишутся в момент оплаты заказа сотрудником на кассе магазина.

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Онлайн-сервис СберМаркет предлагает экспресс-доставку товаров и продуктов по адресу. Совершить покупку можно через официальный сайт компании или ее мобильное приложение. Маркетплейс сотрудничает с Metro Cash&Carry, Ашан, ВкусВилл, Лента, Магнит, Окей, Призма, Глобус и многими другими супермаркетами. Промокод СберМаркет активирует скидку на услуги доставки продуктов питания и товаров первой необходимости, позволит получить бонус при заказе продукции по распродаже. На сайте действует множество акций и специальных предложений, в том числе для корпоративных клиентов.

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