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Промокоды Яндекс Маркет - апрель 2022

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Скидка до 68% на ДНК-тесты Genotek
Скидка до 68% на ДНК-тесты Genotek

Скидки 38% на один и 68% на два ДНК-теста Genotek при покупке в Яндекс Маркет.

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* Применили: 39
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* До1 мая 2022
Бытовая химия Expel и Salton по акции
Бытовая химия Expel и Salton по акции

Скидка 20% в Яндекс Маркет на бытовую химию брендов Expel и Salton.

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* Применили: 82
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* До24 апреля 2022
Скидки до 25% на косметику для волос Hair Vital
Скидки до 25% на косметику для волос Hair Vital

Косметика для ухода за волосами от бренда Hair Vital по супер ценам.

* Открыть акцию
* Применили: 90
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* До24 апреля 2022
Скидка 500 рублей при покупке на сумму от 4500 рублей
Скидка 500 рублей при покупке на сумму от 4500 рублей

Акция при покупке на сумму от 4500 рублей. Скидка действует в приложении и только для новых пользователей.

* Применили: 83
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* До15 мая 2022
Детские каши Fleur Alpine по выгодной цене
Детские каши Fleur Alpine по выгодной цене

Детские каши Fleur Alpine с пребиотиками в ассортименте по низким ценам.

* Открыть акцию
* Применили: 65
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* До30 апреля 2022
Повышенный кэшбэк на DeLonghi, Braun, Kenwood
Повышенный кэшбэк на DeLonghi, Braun, Kenwood

Повышенный кэшбэк 5% на бытовую технику от брендов De'Longhi, Braun, Kenwood.

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* Применили: 111
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* До26 апреля 2022
Скидка до 20% на бытовую химию BioMio
Скидка до 20% на бытовую химию BioMio

Бытовая химия ТМ BioMio по распродаже в Яндекс Маркет - скидки до 20%.

* Открыть акцию
* Применили: 86
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* До24 апреля 2022
Скидка до 10% на корм для животных Brit
Скидка до 10% на корм для животных Brit

Распродажа кормов для собак и кошек от производителя Brit.

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* Применили: 64
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* До24 апреля 2022
Скидки до 10% на консервы для питомцев Brit
Скидки до 10% на консервы для питомцев Brit

Консервы для питомцев Brit  - для кошек и собак по выгодным ценам.

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* Применили: 42
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* До24 апреля 2022
Товары для бритья от Gillette с выгодой
Товары для бритья от Gillette с выгодой

Товары личной гигиены, в частности гель и пенка для бритья от Gillette со скидкой 15%.

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* Применили: 24
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* До27 апреля 2022
Скидки до 25% на уход за волосами
Скидки до 25% на уход за волосами

В акции участвуют уходовые средства для волос от брендов Ollin, Keune, Concept.

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* Применили: 85
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* До24 апреля 2022
Промокод на товары для сна Sonno
Промокод на товары для сна Sonno
Проверено

Скидка 20% на товары для сна от бренда Sonno по промокоду.

* Применили: 41
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* До30 апреля 2022
Средства от паразитов для питомцев Адвантикс по выгодным ценам
Средства от паразитов для питомцев Адвантикс по выгодным ценам

Средства от паразитов для домашних питомцев от бренда Адвантикс со скидкой 20%.

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* До30 апреля 2022
Уходовая косметика для тела по выгодным ценам
Уходовая косметика для тела по выгодным ценам

Уходовая косметика для тела со скидками от 10% до 25% только в апреле.

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* До30 апреля 2022
Скидки до 20% на чай Curtis
Скидки до 20% на чай Curtis

Большой ассортимент чая Curtis по выгодным ценам на сайте Яндекс Маркет.

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* До30 апреля 2022

Прошедшие скидки и промокоды для Яндекс Маркет

Промокод на скидку 20% в Яндекс Маркет
Промокод на скидку 20% в Яндекс Маркет
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Для активации купона минимальная покупка должна быть от 5000 рублей.

* Применили: 281
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Промокод 300 рублей на первый заказ
Промокод 300 рублей на первый заказ

Скидка 300 рублей действует на все товары при сумме чека от 2500 рублей.

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Промокод 500 рублей на любые покупки
Промокод 500 рублей на любые покупки

Акция действует для новых пользователей на покупку от 3500 рублей в мобильном приложении Яндекс Маркет.

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Промокод 500 рублей на первый заказ
Промокод 500 рублей на первый заказ

Скидка 500 рублей для вашего друга при сумме его покупок от 5 000 рублей - акция действует только на первый заказ в мобильном приложении.

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Купон на 10% на ежедневные товары
Купон на 10% на ежедневные товары
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Специальное предложение при покупке любых товаров от 4000 рублей.

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Как активировать промокод на Яндекс Маркет

Для активации скидки необходимо следовать инструкции:

  1. Скопировать промокод из списка предложений
  2. Перейти на официальный сайт Яндекс.Маркет
  3. Выбрать нужный товар и добавить его в корзину
  4. Вставить код в специальное окно
  5. Дождаться изменения стоимости заказа

Официальный сайт Яндекс МаркетУчитывайте, что на странице размещены кодовые слова с ограниченным сроком действия, поэтому не откладывайте покупки, чтобы получить бонус или подарок к заказу.

Активация промокода Яндекс МаркетИспользуйте удобный поиск Яндекс.Маркет для выбора нужного товара. Обратите внимание на раздел с акциями и распродажами, где представлены товары со сниженными ценами.Выбирайте нужные позиции и отправляйте их в корзину.

Оформление заказа на сайте Яндекс МаркетПод кнопкой «Перейти к оформлению» расположено окно для ввода купона на скидку. Вставьте промокод интернет-магазина и дождитесь снижения стоимости заказа. Если этого не произошло, повторите попытку или используйте другой код из списка.

Акции и скидки на Яндекс МаркетДалее нужно указать способ доставки и полный адрес проживания или пункт доставки (самовывоза). Потом провести оплату и получить подтверждение на e-mail.

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Сервис Market.yandex.ru предлагает крупнейший ассортимент товаров из более чем 25 000 магазинов. Интернет-площадка помогает быстро найти и купить товары онлайн или на официальном сайте продавца. В списке промокодов на Яндекс Маркет представлены скидки на покупку электроники и бытовой техники от известных производителей. Бесплатная доставка осуществляется в любую точку России при сумме чека от 2999 рублей. Оплата заказов возможна картой или наличными при получении, с помощью Apple Pay или Google Pay в мобильном приложении.

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