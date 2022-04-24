Промокоды Яндекс Маркет - апрель 2022

Для активации скидки необходимо следовать инструкции:

Скопировать промокод из списка предложений Перейти на официальный сайт Яндекс.Маркет Выбрать нужный товар и добавить его в корзину Вставить код в специальное окно Дождаться изменения стоимости заказа

Учитывайте, что на странице размещены кодовые слова с ограниченным сроком действия, поэтому не откладывайте покупки, чтобы получить бонус или подарок к заказу.

Используйте удобный поиск Яндекс.Маркет для выбора нужного товара. Обратите внимание на раздел с акциями и распродажами, где представлены товары со сниженными ценами.Выбирайте нужные позиции и отправляйте их в корзину.

Под кнопкой «Перейти к оформлению» расположено окно для ввода купона на скидку. Вставьте промокод интернет-магазина и дождитесь снижения стоимости заказа. Если этого не произошло, повторите попытку или используйте другой код из списка.

Далее нужно указать способ доставки и полный адрес проживания или пункт доставки (самовывоза). Потом провести оплату и получить подтверждение на e-mail.